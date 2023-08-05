Український гімнаст завоював "золото" Всесвітньої Універсіади в Китаї

Український гімнаст Назар Чепурний став чемпіоном Всесвітньої Універсіади, яка триває у китайському місті Ченду.

20-річний спортсмен виборов "золото" в опорному стрибку.

Українець набрав 14,883 бала, випередивши на 0,467 бала Цзена Вей-Шена з Китайського Тайбею та на 0,517 бала Мілада Карімі з Казахстану.

Це друга медаль Чепурного 2023 року. На етапі Кубка світу в Каїрі він здобув "срібло" в опорному стрибку.

Нагорода Чепурного – єдина медаль для України у спортивній гімнастиці на Універсіаді в Ченду.

Загалом в активі збірної України 11 нагород на Всесвітній Універсіаді: 4 золоті, 4 срібні та 3 бронзові. У медальному заліку "синьо-жовті" посідають 10-те місце.

Раніше повідомлялося, що українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виборола "бронзу" престижного турніру в Будапешті.

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