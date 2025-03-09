Український гімнаст здобув "золото" на етапі Кубка світу в Баку

Назар Чепурний став найкращим в опорному стрибку.
Українець Назар Чепурний здобув золоту медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який відбувається в азербайджанському Баку.
22-річний уродженець Черкас піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу в опорному стрибку.
За два стрибки сумарно Чепурний отримав 14,466 бала, що дозволило йому виграти змагання.
Для Назара це вже друга нагорода на цьому етапі Кубка світу. Напередодні він виборов "бронзу" у вільних вправах.
Загалом для Чепурного ця медаль стала четвертою нинішнього сезону та першою золотою.
Раніше повідомлялося, що український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув "золото" чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні.
Читайте також:
"Хоче битися за титул": промоутер назвав трьох потенційних суперників для Володимира Кличка
Гераскевич зупинився за крок від медалі на чемпіонаті світу-2025 зі скелетону
Магучіх пройшла до фіналу жіночих стрибків у висоту на Євро-2025 у приміщенні (відео)