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Український голкіпер Трубін не потиснув руку росіянину перед матчем Ліги чемпіонів (відео)

Український голкіпер Трубін не потиснув руку росіянину перед матчем Ліги чемпіонів (відео)

Анатолій Трубін / Фото: Associated Press

Анатолій показово проігнорував футболіста з держави-терористки.

Український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін не потиснув руку російському півзахиснику "Монако" Олександру Головіну перед матчем п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Під час передматчевого привітання команд Трубін демонстративно проігнорував футболіста з держави-терористки, не потиснувши йому руку. Судячи з реакції росіянина, для нього цей вчинок українця став несподіванкою.

Зазначимо, що португальська команда на виїзді здійснила камбек і вирвала перемогу над "монегасками" з рахунком 3:2.

Завдяки цій перемозі "Бенфіка" (9 очок) піднялася на 14-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. 

У наступному турі найпрестижнішого євротурніру "Бенфіка" 11 грудня прийме італійську"Болонью".

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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