Український голкіпер Трубін не потиснув руку росіянину перед матчем Ліги чемпіонів (відео)

Український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін не потиснув руку російському півзахиснику "Монако" Олександру Головіну перед матчем п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Під час передматчевого привітання команд Трубін демонстративно проігнорував футболіста з держави-терористки, не потиснувши йому руку. Судячи з реакції росіянина, для нього цей вчинок українця став несподіванкою.

Trubin with the handshake blank of golovin



The russia nt player completely dumbfounded…



If only there were countless reasons ‍ pic.twitter.com/fEQl19KnGQ — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 27, 2024

Зазначимо, що португальська команда на виїзді здійснила камбек і вирвала перемогу над "монегасками" з рахунком 3:2.

Завдяки цій перемозі "Бенфіка" (9 очок) піднялася на 14-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів.

У наступному турі найпрестижнішого євротурніру "Бенфіка" 11 грудня прийме італійську"Болонью".

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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