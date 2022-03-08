Український каратист Горуна звернувся до росіян: Може, краще не чекати і одразу влаштувати революцію?

Український каратист Горуна звернувся до росіян: Може, краще не чекати і одразу влаштувати революцію?

Олімпійський медаліст спробував достукатися до громадян держави-агресорки.

Бронзовий призер Олімпіади-2020 в Токіо, український каратист Станіслав Горуна звернувся до російського народу із закликом піднятися і повалити путінський режим.

"Ще раз до Росії: дивіться, коротко та узагальнено: великі російські банки та бізнес відключили від всесвітньої банківської системи. Золотовалютні резерви ЦентроБанку РФ на рахунках Великої 7-ки заморожені (це більше половини від усіх $643 млрд). Близько 40 країн закрили авіасполучення з Росією.

Понад двісті світових компаній виходять з російського ринку, а це понад 300 брендів (від трусів до автовиробників). Мільярди активів ваших олігархів заарештовані або вилучені (а це викрадені ваші податки). Обмеження імпорту технологічних товарів. Відмова США та Євросоюзу від покупки вашої нафти. Візові обмеження від низки країн. І так далі і багато іншого.

Це все вже призвело і ще призведе до обвалу вартості всіх держкомпаній, борги з невиплат дивідендів акціонерам, зарплат працівникам та в майбутньому банкрутство. Хтось урятується, хтось ні.

Девальвація рубля! Дефіцит товарів! Скорочення робочих місць - постраждають абсолютно всі сфери життя, інфляція тощо. І злидні. Резервів та складських запасів великого бізнесу вистачить на місяць-два, а потім... Навіть не суп із котом...

Путін поховав вашу економіку та ізолював вас від усього сучасного світу. Наслідки цього ви відчуватимете все більше і більше з кожним тижнем. Через біль і злість, яку я відчуваю останні 13 днів, так і хочеться написати "страждати і дохнути будете повільно, мерзоти. Не усвідомлюючи навіть, оскільки і без цього більшість населення безглуздо та бідно живете", але не напишу. Ви ж тут ні до чого. Це все лише Путін.

І до речі, нові путінські закони дуже приємно вас здивують, коли ви несподівано захочете висловитися про стан справ, який не влаштовує, або якщо у вас раптом з'явиться думка, що відрізняється від держпропаганди, і ви вирішите десь про це заявити.

Багато незалежних медіа у вас уже закрили у світлі останніх подій. Закриють і інших. Що ще можна сказати, якщо вас взагалі планують вимкнути від глобального інтернету? Свобода слова похована там, де й економіка. Безповоротні процеси вже запущені.

Може, краще не чекати і одразу на революцію, га? Допоможете нам і, насамперед, собі. Чого ви боїтесь? У вас і так все погано", - написав Горуна на своїй сторінці в Facebook.

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