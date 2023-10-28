Український каратист переміг росіянина та здобув "бронзу" чемпіонату світу-2023

"Синьо-жовті" вже мають дві нагороди на ЧС-2023 з карате.

Українець Валерій Чоботар завоював бронзову медаль чемпіонату світу-2023 з карате, який триває в угорському Будапешті.

У поєдинку за "бронзу" у ваговій категорії до 84 кг наш співвітчизник здолав росіянина Едуарда Гаспаряна, який був допущений до змагань у нейтральному статусі через загарбницьку війну РФ проти України.

Зазначимо, що на шляху до "бронзи" 30-річний Чоботар переміг алжирця Фалеха Мідуна, американця Денніса Ново та німця Янна Гаубольда, але потім поступився єгиптянину Юссефу Бадаві.

Оскільки Бадаві зумів вийти до фіналу, то Валерій отримав шанс поборотися за бронзову медаль через втішні сутички.

Цією можливістю українець скористався – спершу здобув перемогу над австралійцем Йонатаном Фройндом, після чого у бронзовому фіналі виявився сильнішим за Едуарда Гаспаряна з держави-терористки.

"Бронза" ЧС-2023 – друга медаль для Чоботаря на рівні світових першостей. 2018 року він завоював "срібло" на ЧС у Мадриді.

Таким чином, у скарбничці української збірної вже дві медалі ЧС-2023 з карате. Крім Чоботаря, "бронзу" у вазі до 75 кг виграв Андрій Заплітний. Це його дебютна нагорода на рівні чемпіонатів світу.

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