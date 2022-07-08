Український каратист утік з окупованого росіянами міста та виграв медаль на міжнародному турнірі в Хорватії

Український каратист Дмитро Чернов став призером молодіжного міжнародного турніру Karate U12 та U21 CAP у Хорватії.

Дмитро Чернов три місяці перебував в окупованому російськими військами Куп'янську. Потім спортсмену вдалося через Росію втекти з окупованого міста до Європи.

На змагання в Хорватії український каратист приїхав без підготовки та тренувань, що не завадило йому піднятися на п'єдестал пошани.

Дмитро завоював "бронзу" і присвятив цю медаль українському Куп'янську, пише Telegram-канал Харків 1654.

Telegram-канал Харків 1654

Раніше повідомлялося, що майстер спорту України з греко-римської боротьби загинув у боях з рашистами під Донецьком.

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