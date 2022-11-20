Український кікбоксер піднявся з нокдауну та брутально знищив іранського велетня в чемпіонському бою (відео)

Український кікбоксер Роман Крикля здобув видовищну перемогу над іранцем Іраджем Азізпуром на турнірі промоушена ONE Championship.

Поєдинок непросто розпочався для нашого співвітчизника. Наприкінці першого раунду 31-річний українець побував у нокдауні. Проте Роман зумів підвестися на ноги та продовжити сутичку.

У другій п'ятихвилинці Крикля повністю відновився та переламав перебіг поєдинку. Український кікбоксер стрімко пішов в атаку та збив опонента з ніг. Азізпур піднявся, але Роман потужними ударами добив суперника біля сітки – рефері негайно втрутився та зупинив побиття іранця.

Roman Kryklia vs Iraj Azizpour III



ONE Kickboxing Heavyweight GP Finalpic.twitter.com/EMFr11EavA — Cerebral Vigilante (@Delisketo) November 19, 2022

Таким чином, українець відібрав у своєї жертви чемпіонський пояс і тепер володіє двома титулами промоушена у надважкій вазі.

Крім того, поєдинок за участю українця був визнаний найвидовищнішою подією вечора, за що Роман отримав бонус у розмірі 50 тисяч доларів.

Зазначимо, що Крикля та Азізпур зустрілися в октагоні вже втретє. Раніше вони з'ясовували сильнішого 2018-го та 2019 року, здобувши тоді по одній перемозі кожен.

На професійному рингу Крикля виступає від 2011 року. У різні роки він ставав чемпіоном за версією Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP, а свій перший титул One Championship завоював у листопаді 2019 року, нокаутувавши марокканця Таріка Хабеза в другому раунді.

Читайте також:

Присвятила "золото" загиблому на війні брату: українка стала чемпіонкою світу з кікбоксингу

Було лише 38 років: помер один із найпотужніших нокаутерів в історії UFC

Ефектно відправив у нокдаун: зірка YouTube на ринзі переміг ексчемпіона UFC (відео)