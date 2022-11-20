Український кікбоксер піднявся з нокдауну та брутально знищив іранського велетня в чемпіонському бою (відео)

Роман Крикля здобув ще один чемпіонський пояс промоушена ONE Championship.
Український кікбоксер Роман Крикля здобув видовищну перемогу над іранцем Іраджем Азізпуром на турнірі промоушена ONE Championship.
Поєдинок непросто розпочався для нашого співвітчизника. Наприкінці першого раунду 31-річний українець побував у нокдауні. Проте Роман зумів підвестися на ноги та продовжити сутичку.
У другій п'ятихвилинці Крикля повністю відновився та переламав перебіг поєдинку. Український кікбоксер стрімко пішов в атаку та збив опонента з ніг. Азізпур піднявся, але Роман потужними ударами добив суперника біля сітки – рефері негайно втрутився та зупинив побиття іранця.
Roman Kryklia vs Iraj Azizpour III— Cerebral Vigilante (@Delisketo) November 19, 2022
ONE Kickboxing Heavyweight GP Finalpic.twitter.com/EMFr11EavA
Таким чином, українець відібрав у своєї жертви чемпіонський пояс і тепер володіє двома титулами промоушена у надважкій вазі.
Крім того, поєдинок за участю українця був визнаний найвидовищнішою подією вечора, за що Роман отримав бонус у розмірі 50 тисяч доларів.
Зазначимо, що Крикля та Азізпур зустрілися в октагоні вже втретє. Раніше вони з'ясовували сильнішого 2018-го та 2019 року, здобувши тоді по одній перемозі кожен.
На професійному рингу Крикля виступає від 2011 року. У різні роки він ставав чемпіоном за версією Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP, а свій перший титул One Championship завоював у листопаді 2019 року, нокаутувавши марокканця Таріка Хабеза в другому раунді.
Читайте також:
Присвятила "золото" загиблому на війні брату: українка стала чемпіонкою світу з кікбоксингу
Було лише 38 років: помер один із найпотужніших нокаутерів в історії UFC
Ефектно відправив у нокдаун: зірка YouTube на ринзі переміг ексчемпіона UFC (відео)