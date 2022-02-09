Український клуб на останніх секундах вирвав перемогу на старті топ-16 баскетбольної Ліги чемпіонов

Український клуб на останніх секундах вирвав перемогу на старті топ-16 баскетбольної Ліги чемпіонов

"Прометей" у напруженому матчі переміг "Унікаху".

У вівторок, 8 лютого, в рамках другого групового етапу баскетбольної Ліги чемпіонів зустрілися український "Прометей" та іспанська "Унікаха". Поєдинок у Запоріжжі на паркеті ПС "Юність" завершився з рахунком 70:69 .

Першу чверть "Прометей" завершив із відривом у три очки – 17:14. На старті другої чверті іспанці вийшли вперед, проте українці швидко повернули перевагу й урешті пішли на перерву в якості лідерів – 34:27.

У третій чверті "Унікаха" набрала вже 19 очок проти 20 слобожанців, і перед фінальним відрізком матчу "Прометей" вів 54:46.

Ще важче українцям далася остання 10-хвилинка, у якій вони дозволили іспанцям відігратися й повести з відривом у два очки. Д'Анджелу Гаррісону вдалося зрівняти рахунок завдяки успішному триочковому – 63:63. Далі "Прометей" знову вийшов уперед із мінімальною перевагою, та невдовзі "Унікаха" повернула відрив – 69:66.

За 9 секунд до сирени Кріс Доу здійснив триочковий кидок із фолом, який і приніс команді перемогу.

Зазначимо, що це стало першою в історії перемогою українців у цьому раунді турніру.

Найкращі моменти матчу "Прометей" - "Унікаха"

Наступний матч "Прометей" проведе вже 10 лютого на виїзді проти "Остенді", який програв обидві свої зустрічі на другому груповому етапі.

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