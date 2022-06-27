Український клуб не допустили до гандбольної Ліги чемпіонів: названа причина

Український клуб не допустили до гандбольної Ліги чемпіонів: названа причина

Чемпіон України запорізький "Мотор" не зіграє в наступному сезоні найпрестижнішого гандбольного єврокубку - Ліги чемпіонів.

Європейська федерація гандболу (ЄГФ) відхилила заявку українського клубу на участь у турнірі.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації. Запорізької команди немає в списку учасників Ліги чемпіонів-2022/23.

Організатори змагання зазначили, що заявку "Мотора" не прийняли через організаційні невизначеності, спричинені ситуацією, в якій опинився клуб.

Таким чином, "Мотор" виступить на груповому раунді Ліги Європи - другого за силою єврокубку під егідою ЄГФ.

Раніше стало відомо, що через повномасштабне російське вторгнення до України в новому сезоні "Мотор" виступатиме в другому дивізіоні чемпіонату Німеччини з гандболу. Домашні матчі запорожці гратимуть у Дюссельдорфі.

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