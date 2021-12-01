Український клуб перемогою над віцечемпіоном Іспанії стартував в еліт-раунді футзальної Ліги чемпіонів

Івано-франківці створили гучну сенсацію в єврокубковому турнірі.

Чемпіон України "Ураган" переможно розпочав шлях в еліт-раунді Ліги чемпіонів з футзалу. Івано-франківський клуб у своєму першому поєдинку обіграв віцечемпіона Іспанії "Леванте" з рахунком 5:3 .

Іспанський клуб вийшов вперед на 11-й хвилині зустрічі - відзначився Марк Тольра. Українці відповіли голами Сергія Коваля та Даниїла Абакшина та пішли на перерву з мінімальною перевагою - 2:1.

На початку другої половини поєдинку іспанська команда зрівняла рахунок, а на 30-й хвилині зуміла вдруге в матчі вирватися вперед. Однак за чотири хвилини до кінця протистояння "Урагану" вдалося здійснити приголомшливий камбек - український клуб забив три голи за дві хвилини та втримав перемогу до фінального свистка - 5:3.

"Леванте" - "Ураган" - 3:5

Голи: Тольра (11, 23), Да Сілва (30) - Коваль (13, 36), Абакшин (16, 37), Фаренюк (38)

Завдяки перемозі в стартовому матчі "Ураган" очолив таблицю групи D, де окрім українського та іспанського клубів також виступають португальська "Бенфіка" та угорський "Галадаш".

До фінальної частини турніру потрапить лише переможець квартету, тому завдання в івано-франківців надзвичайно складне.

Всі матчі еліт-раунду Ліги чемпіонів в групі "Урагана" відбудуться в Лісабоні. 2 грудня команда Максима Павленка зіграє проти "Бенфіки", а 4 грудня суперником українців буде "Галадаш".

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