Український клуб перемогою над віцечемпіоном Іспанії стартував в еліт-раунді футзальної Ліги чемпіонів

Івано-франківці створили гучну сенсацію в єврокубковому турнірі.
Чемпіон України "Ураган" переможно розпочав шлях в еліт-раунді Ліги чемпіонів з футзалу. Івано-франківський клуб у своєму першому поєдинку обіграв віцечемпіона Іспанії "Леванте" з рахунком 5:3.
Іспанський клуб вийшов вперед на 11-й хвилині зустрічі - відзначився Марк Тольра. Українці відповіли голами Сергія Коваля та Даниїла Абакшина та пішли на перерву з мінімальною перевагою - 2:1.
На початку другої половини поєдинку іспанська команда зрівняла рахунок, а на 30-й хвилині зуміла вдруге в матчі вирватися вперед. Однак за чотири хвилини до кінця протистояння "Урагану" вдалося здійснити приголомшливий камбек - український клуб забив три голи за дві хвилини та втримав перемогу до фінального свистка - 5:3.
"Леванте" - "Ураган" - 3:5
Голи: Тольра (11, 23), Да Сілва (30) - Коваль (13, 36), Абакшин (16, 37), Фаренюк (38)
- Завдяки перемозі в стартовому матчі "Ураган" очолив таблицю групи D, де окрім українського та іспанського клубів також виступають португальська "Бенфіка" та угорський "Галадаш".
- До фінальної частини турніру потрапить лише переможець квартету, тому завдання в івано-франківців надзвичайно складне.
- Всі матчі еліт-раунду Ліги чемпіонів в групі "Урагана" відбудуться в Лісабоні. 2 грудня команда Максима Павленка зіграє проти "Бенфіки", а 4 грудня суперником українців буде "Галадаш".
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