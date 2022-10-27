Український клуб розгромною перемогою стартував у футзальній Лізі чемпіонів

Івано-франківський "Ураган" успішно розпочав свій шлях у найпрестижнішому єврокубку.
Івано-франківський "Ураган" з розгромної перемоги стартував у новому розіграші футзальної Ліги чемпіонів. У матчі першого туру українська команда розбила румунський "Юнайтед Галац" з рахунком 5:0.
Ще в першому таймі івано-франківський клуб чотири рази вразив ворота суперника, який до того ж не реалізував пенальті. Після перерви "Ураган" забив п'ятий м'яч і поставив жирну крапку в цьому поєдинку.
В паралельному матчі групи португальська "Бенфіка" обіграла угорський "Халадаш" - 3:1. Таким чином, після першого туру український клуб очолює свій кватет.
Вже сьогодні, 27 жовтня, "Ураган" зіграє з португальцями в наступному матчі групового турніру.
Додамо, що цього сезону в Лізі чемпіонів Україну повинен був представляти херсонський "Продексім", але через повномасштабне російське вторгнення команда знялася з турніру. Місце херсонців у найпрестижнішому єврокубку посів "Ураган".
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