Український клуб у результативній "перестрілці" пробився до елітраунду футзальної Ліги чемпіонів

Івано-франківський "Ураган" у 3-му турі футзальної Ліги чемпіонів зіграв внічию проти угорського "Халадаша" - 4:4 .

Суперник української команди вийшов уперед вже на 2-й хвилині. Точний удар записав до свого активу Золтан Дрот.

Утім, Станіслав Моспан, Олександр Дичук та Данило Абакшин (оформив дубль) своїми голами дозволили "Урагану" перевернути перебіг протистояння.

За угорців у другому таймі забили Балаш Рутай, Сантуш Каземіро, а також автоголом відзначився український захисник Микола Микитюк. У підсумку, нічия 4:4, якої українському клубу достатньо для виходу до наступної стадії Ліги чемпіонів.

Раніше команда з Івано-Франківська стартувала в турнірі розгромною перемогою над румунським "Юнайтед Галацом" (5:0), після чого поступилася португальській "Бенфіці" (1:4).

Після трьох матчів "Ураган" з 4 очками посідає другу сходинку в групі та вже не опуститься нижче третього місця незалежно від результату поєдинку "Бенфіки" та "Юнайтед Галаца". До елітраунду ЛЧ виходять три найкращі команди з кожного квартету.

Матчі елітраунду Ліги чемпіонів відбудуться 22 - 27 листопада. У ньому візьмуть участь 16 найсильніших команд основної частини турніру.

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