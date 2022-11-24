Український клуб у шаленому матчі здобув сенсаційну перемогу на старті елітраунду футзальної Ліги чемпіонів

​У середу, 23 листопада, івано-франківський "Ураган" з перемоги стартував в елітному раунді Ліги чемпіонів з футзалу. У поєдинку першого туру український колектив зустрічався з італійським "Фелді Еболі" та переміг з рахунком 7:4 .

Суперники відкркрили рахунок вже на старті зустрічі – відзначився Гільєрмао. Однак голи Моспана та Фаренюка вивели "Ураган" вперед.

У другому таймі розпочалася шалена гольова перестрілка. За 7 хвилин до фінального свистка рахунок був рівним 4:4. На 34-й хвилині Моспан відзначився дублем і знову вивів свою команду вперед.

Італійцям не допомогли ні два пенальті на їхню користь, ні гра у більшості наприкінці матчу. На 38-й хвилині Швед забив шостий гол своєї команди, Фаренюк на останніх секундах другим взяттям воріт поставив крапку у поєдинку.

"Ураган" втретє у своїй історії грає у Лізі чемпіонів. Для виходу до фіналу чотирьох треба виграти групу.

В іншому матчі квартету португальський "Спортінг" переміг сербську "Лозніцу" з рахунком 4:2.

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