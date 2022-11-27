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Український клуб виграв останній матч елітраунду футзальної ЛЧ, але не зумів вийти до Фіналу чотирьох

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Український клуб виграв останній матч елітраунду футзальної ЛЧ, але не зумів вийти до Фіналу чотирьох

facebook.com/fcuragan

Івано-франківський "Ураган" поступився першою сходинкою групи португальському "Спортингу".

Івано-франківський "Ураган" переміг сербську "Лозніцу" в заключному поєдинку елітного раунду Ліги чемпіонів з футзалу. Поєдинок завершився з рахунком 1:2.

Серби вийшли вперед на 6-й хвилині, коли відзначився північномакедонський нападник Дандан. Перед перервою українці відігралися – точного удару завдав Назар Швед.

Наприкінці другого тайму "Ураган" спромігся вирвати перемогу. Автором вирішального гола на 37-й хвилині став Станіслав Мосьпан.

Таким чином, івано-франківці здобули другу перемогу на цій стадії змагань. Раніше український клуб сенсаційно обіграв італійський "Фелді Еболі" (7:4) та програв португальському "Спортингу" (2:4).

На жаль, для виходу до Фіналу чотирьох цього "Урагану" не вистачило. Підопічні Максима Павленка з 6 очками фінішували другими у своїй групі, пропустивши до вирішального етапу турніру "Спортинг" – португальці виграли всі три матчі та з 9 балами крокують далі.

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Дата публікації
Перегляди
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