Український клуб з боєм поступився в другому матчі елітраунду футзальної Ліги чемпіонів

​У четвер, 24 листопада, івано-франківський "Ураган" зазнав поразки від португальського "Спортинга" в 2-му турі елітного раунду Ліги чемпіонів з футзалу. Поєдинок завершився з рахунком 2:4 .

На 9-й хвилині Невеш вивів португальців уперед, а ще за чотири хвилини Томаш Пасо подвоїв перевагу своєї команди. До перерви "Ураган" скоротив відставання – Ілля Терентьєв реалізував пенальті.

У другому таймі капітан івано-франківців Назар Швед відновив паритет у зустрічі, проте "Спортинг" відповів своїми двома голами – відзначилися Жоау Матуш і Пані Варела.

Нагадаємо, що в стартовому матчі елітраунду футзальної Ліги чемпіонів "Ураган" здобув сенсаційну перемогу над італійським "Фелді Еболі".

"Ураган" втретє у своїй історії грає у Лізі чемпіонів. Для виходу до фіналу чотирьох треба виграти групу.

Наступний матч івано-франківці зіграють 26 листопада проти сербської "Лозніци". Початок поєдинку – о 18:00 за київським часом.

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