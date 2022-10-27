Український клуб зазнав поразки в другому турі футзальної Ліги чемпіонів, втративши лідерство в групі

Івано-франківський "Ураган" зазнав першої поразки в новому розіграші футзальної Ліги чемпіонів. У 2-му турі українська команда програла португальській "Бенфіці" з рахунком 1:4 .

На 13-й хвилині суперник івано-франківців вийшов вперед зусиллями Гонсалу Собрала, а вже за хвилину Сільвестре Феррейра забив другий гол португальського клубу.

На 18-й хвилині Назар Швед скоротив відставання українців, але "Бенфіка" відповіла ще двома м'ячами - відзначилися Жезуш і Сінтра.

Для "орлів" це друга перемога в групі, в першому турі вони обіграли угорський "Халадаш" - 3:1. "Бенфіка" очолює квартет з 6 очками, а "Ураган" з 3 очками опустився на друге місце. Команда з Івано-Франківська стартувала в турнірі розгромною перемогою над румунським "Юнайтед Галацом" (5:0).

У третьому турі "Ураган" зіграє проти "Халадаша", а "Бенфіка" протистоятиме "Юнайтед Галацу".

Нагадаємо, цього сезону в футзальній Лізі чемпіонів Україну повинен був представляти херсонський "Продексім", але через повномасштабне російське вторгнення команда знялася з турніру. Місце херсонців у найпрестижнішому єврокубку посів "Ураган".

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