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Український клуб зазнав розгромної поразки на старті жіночої волейбольної Ліги чемпіонів

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
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Український клуб зазнав розгромної поразки на старті жіночої волейбольної Ліги чемпіонів

СК Прометей

Команда Івана Пєткова у трьох партіях програла "Віро Воллей".

У середу, 7 грудня, "Прометей" поступився "Віро Воллей" у першому матчі групового етапу жіночої волейбольної Ліги чемпіонів.

Поєдинок на італійській Arena di Monza завершився з рахунком 0:3.

На початку першої партії перевагою заволоділи українкою, але згодом суперниці відігралися. У другій та третій партії італійки тримали гру під контролем, не давши шансів "Прометею" зачепитися за очки.

Зазначимо, що для "Прометея" це другий раз в історії, коли команда виступає в групі Ліги чемпіонів.

Українська команда, крім італійок, також потрапила в групу з французьким "Ле-Канне" і румунським "Альба Блаж".

У другому турі "Прометей" прийматиме французький "Волеро". Поєдинок відбудеться у вівторок, 20 грудня.

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Дата публікації
Перегляди
105
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