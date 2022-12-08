Український клуб зазнав розгромної поразки на старті жіночої волейбольної Ліги чемпіонів

Команда Івана Пєткова у трьох партіях програла "Віро Воллей".
У середу, 7 грудня, "Прометей" поступився "Віро Воллей" у першому матчі групового етапу жіночої волейбольної Ліги чемпіонів.
Поєдинок на італійській Arena di Monza завершився з рахунком 0:3.
На початку першої партії перевагою заволоділи українкою, але згодом суперниці відігралися. У другій та третій партії італійки тримали гру під контролем, не давши шансів "Прометею" зачепитися за очки.
Зазначимо, що для "Прометея" це другий раз в історії, коли команда виступає в групі Ліги чемпіонів.
Українська команда, крім італійок, також потрапила в групу з французьким "Ле-Канне" і румунським "Альба Блаж".
У другому турі "Прометей" прийматиме французький "Волеро". Поєдинок відбудеться у вівторок, 20 грудня.
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