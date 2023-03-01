Український клуб здобув вирішальну перемогу та вийшов до плейоф Європейської ліги з гандболу

Запорізький "Мотор" продовжить свої виступи в єврокубку.

Запорізький "Мотор" пробився до плейоф Європейської ліги з гандболу.

У заключному турі український клуб переміг північномакедонський "Єврофарм Пелістер" з рахунком 27:25 .

Першу половину зустрічі українці виграли з рахунком 15:13, а після перерви зуміли втримати зароблений гандикап.

Перемога дозволила нашій команді з 7 очками посісти четверте місце в групі D та вийти до плейоф.

Суперником "Мотора" в 1/8 фіналу Європейської ліги з гандболу буде хорватський клуб "Нексе". Матчі відбудуться 21 та 28 березня.

Крім того, гандболіст "Мотора" Ігор Турченко став найкращим бомбардиром групового етапу Європейської ліги. За 10 матчів поточного розіграшу турніру він закинув 85 м'ячів.

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