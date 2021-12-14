Українській команді, яка перемогла на чемпіонаті Європи з шахів, не оплатили готель - Ставнійчук

Українській команді, яка перемогла на чемпіонаті Європи з шахів, не оплатили готель - Ставнійчук

Українська команда думала, де їй ночувати

Минулого тижня був чемпіонат Європи з шахів, при цьому єдина команда, якій не проплатили готель, була українською.

Про це 13 грудня в прямому ефірі шоу "Твій вечір" на телеканалі "1+1" заявила член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук.

"Треба спитати в міністра молоді та спорту, чому наша команда, яка перемогла, думала, де їй переночувати: у фоє, у номері чи на вулиці?", - риторично поцікавилася вона.

Нагадаємо, що раніше чоловіча збірна України виграла командний Чемпіонат Європи з шахів.

В останньому 9-му турі українська збірна обіграла Вірменію (3:1). У результаті Україна та Франція набрали по 14 очок з 18 можливих, проте в українців виявилися кращими додаткові показники. Бронза – у команди Польщі.

Зазначимо, в 7-му турі Україна виграла ключовий матч у Росії з рахунком 2.5:1.5. Загалом, за дев'ять ігор "синьо-жовті" не зазнали жодної поразки - п'ять перемог та чотири нічиїх.

Правниця шокувала тим, що українські шахісти на Чемпіонаті Європи не мали де жити

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