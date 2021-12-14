Українській команді, яка перемогла на чемпіонаті Європи з шахів, не оплатили готель - Ставнійчук

Українська команда думала, де їй ночувати
Минулого тижня був чемпіонат Європи з шахів, при цьому єдина команда, якій не проплатили готель, була українською.
Про це 13 грудня в прямому ефірі шоу "Твій вечір" на телеканалі "1+1" заявила член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук.
"Треба спитати в міністра молоді та спорту, чому наша команда, яка перемогла, думала, де їй переночувати: у фоє, у номері чи на вулиці?", - риторично поцікавилася вона.
Нагадаємо, що раніше чоловіча збірна України виграла командний Чемпіонат Європи з шахів.
В останньому 9-му турі українська збірна обіграла Вірменію (3:1). У результаті Україна та Франція набрали по 14 очок з 18 можливих, проте в українців виявилися кращими додаткові показники. Бронза – у команди Польщі.
Зазначимо, в 7-му турі Україна виграла ключовий матч у Росії з рахунком 2.5:1.5. Загалом, за дев'ять ігор "синьо-жовті" не зазнали жодної поразки - п'ять перемог та чотири нічиїх.
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