Український Крим на лого Євро-2024: Маркевич поставив на місце росіян після гучної істерики

Український Крим на лого Євро-2024: Маркевич поставив на місце росіян після гучної істерики

Мирон Маркевич наголосив, що міжнародна спільнота визнає півострів територією України.

Ексглава комітету збірних команд України Мирон Маркевич відреагував на хвилю обурення в Російській Федерації через те, що УЄФА під час презентації логотипу Євро-2020 зобразив окупований Крим частиною України.

"Я вважаю, що це зважені і правильні рішення і дії УЄФА. Росія чомусь вважає, що Крим її територія, але міжнародне співтовариство дотримується іншої точки зору.

УЄФА, що відрадно, продовжує діяти згідно з міжнародним правом. Вони послідовні, оскільки пару років тому вже були спроби російської сторони включити кримські команди до складу чемпіонату Росії. Але також УЄФА наклав на це жорстке вето.

І правильно зробив, бо Крим - це українська територія. Зараз УЄФА знову показав свою чітку і послідовну позицію, яка відповідає і своєму статуту, і статуту ООН", - цитує Маркевича meta-ratings.com.ua.

Карта Європи на емблемі Євро-2020, де Крим позначений територією України

Офіційний сайт УЄФА

Чемпіонат Європи-2024 пройде від 14 червня до 14 липня. Матчі континентальної першості відбудуться в десяти німецьких містах: Берлін, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкірхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг і Франкфурт. Повний розклад ігор буде затверджено на початку 2022 року;

Чинним переможцем турніру є збірна Італії, яка в фіналі Євро-2020 перемогла Англію (1:1, за пен. - 3:2).

Додамо, що Німеччина проводила Чемпіонат світу 1974 та 2006 і Чемпіонат Європи-1988.

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