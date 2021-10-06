Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Український Крим на лого Євро-2024: Маркевич поставив на місце росіян після гучної істерики

Український Крим на лого Євро-2024: Маркевич поставив на місце росіян після гучної істерики

ФК Дніпро

Мирон Маркевич наголосив, що міжнародна спільнота визнає півострів територією України.

Ексглава комітету збірних команд України Мирон Маркевич відреагував на хвилю обурення в Російській Федерації через те, що УЄФА під час презентації логотипу Євро-2020 зобразив окупований Крим частиною України.

"Я вважаю, що це зважені і правильні рішення і дії УЄФА. Росія чомусь вважає, що Крим її територія, але міжнародне співтовариство дотримується іншої точки зору.

УЄФА, що відрадно, продовжує діяти згідно з міжнародним правом. Вони послідовні, оскільки пару років тому вже були спроби російської сторони включити кримські команди до складу чемпіонату Росії. Але також УЄФА наклав на це жорстке вето.

І правильно зробив, бо Крим - це українська територія. Зараз УЄФА знову показав свою чітку і послідовну позицію, яка відповідає і своєму статуту, і статуту ООН", - цитує Маркевича meta-ratings.com.ua.

Карта Європи на емблемі Євро-2020, де Крим позначений територією України

© Офіційний сайт УЄФА
Офіційний сайт УЄФА
  • Чемпіонат Європи-2024 пройде від 14 червня до 14 липня. Матчі континентальної першості відбудуться в десяти німецьких містах: Берлін, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкірхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг і Франкфурт. Повний розклад ігор буде затверджено на початку 2022 року;
  • Чинним переможцем турніру є збірна Італії, яка в фіналі Євро-2020 перемогла Англію (1:1, за пен. - 3:2). 

Додамо, що Німеччина проводила Чемпіонат світу 1974 та 2006 і Чемпіонат Європи-1988. 

Наступна публікація