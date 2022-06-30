Український легкоатлет із найкращим результатом сезону тріумфував у стрибках в висоту на турнірі в Бельгії

Український легкоатлет із найкращим результатом сезону тріумфував у стрибках в висоту на турнірі в Бельгії

Представник України Андрій Проценко став найкращим у стрибках у висоту на турнірі Бронзового континентального туру в бельгійському Льєжі.

Зазначимо, що на змаганнях серед чоловіків брали участь одразу троє українців: власне віцечемпіон світу в приміщенні 2014 року Проценко, дворазовий срібний призер чемпіонатів Європи серед молоді та юніорів Олег Дорощук, а також призер міжнародних турнірів Вадим Кравчук.

Проценко продемонстрував найвищий результат серед восьми учасників, з третьої спроби підкоривши позначку 2.26 м . Стрибун ішов і на 2.3 м, проте не зміг подолати цю планку. 2.26 м – найкращий показник українця в цьому сезоні. Востаннє він стрибав так високо на відкритому повітрі у вересні 2021 року.

До цього його топрезультатом були 2.24 м на етапі Діамантової ліги в Римі. "Золото" в Бельгії стало для спортсмена третьою медаллю в цьому сезоні й першою "золотою".

Друге ж місце посів інший українець Олег Дорощук, який стрибнув на 2.23 м з першої спроби. Ідентичний результат показали ще два спортсмени: бельгієць Томас Кармой і нідерландець Доуве Амельс, проте українець обійшов їх за рахунок меншої кількості підходів на попередніх планках. Що стосується Кравчука, то він із результатом у 2.15 м завершив змагання сьомим.

Додамо, що "бронзу" на цих же змаганнях завоювала українка Марія Горєлова. Вона стала третьою в стрибках у довжину з результатом 6.18 м. Найкращий стрибок їй вдався у третій спробі.

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