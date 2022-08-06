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Український легкоатлет переміг на юніорській світовій першості, заради якої пропустив дорослий чемпіонат (відео)

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Український легкоатлет переміг на юніорській світовій першості, заради якої пропустив дорослий чемпіонат (відео)

twitter.com/worldathletics

Збірна України виборола першу медаль чемпіонату світу U-20 з легкої атлетики, який триває у колумбійському Калі.

Українець Артур Фельфнер виборов "золото" у метанні списа у п'ятий день чемпіонату світу-U20 з легкої атлетики.

Українець почав змагання з 76.20 м, з якими вийшов в лідери після першої спроби, проте вже в наступній – німець Макс Деннінг посунув українця на другий рядок (77.24 м). Все повернулося на свої місця в п'ятій спробі, коли Фельфнер знову вийшов на першу позицію (79.36 м).

Медаль Фельфнера стала першою для юніорської збірної України на чемпіонаті світу, що триває в Колумбії. Це золото дозволило "синьо-жовтим" підійнятися одразу на 18-ту сходинку медального заліку.

Минулого року Фельфнер став чемпіоном Європи U-20.

Юніорський чемпіонат світу у Калі завершиться у суботу, 6 серпня.

Нагадаємо, що Фельфнер відібрався на дорослий чемпіонат світу з легкої атлетики завдяки своїй позиції у світовому рейтингу, однак вирішив відмовитися від участі у світовій першості.

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