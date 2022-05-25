Український легкоатлет переміг з особистим рекордом на турнірі в Чехії

Український легкоатлет переміг з особистим рекордом на турнірі в Чехії

У середу, 24 травня, у Чехії відбувся турнір Ludvik Danek Memorial за участю українських легкоатлетів, які тренуються в Празі через війну в Україні.

Відразу двоє наших легкоатлетів увійшли до першої трійки з бігу на 100 метрів.

Станіслав Коваленко став першим в бігу на 100 метрів. Він показав результат за 10,33 с. Для Коваленка цей показник став найкращим у кар’єрі.

Олександр Сосновенко завоював "бронзу" (10,62 с), Василь Макух фінішував сьомим (10,75 с).

У бігу на 100 метрів серед жінок українка Ганна Чубковцова (12,22 с) завоювала "срібло", Наталія Юрчук стала п’ятою (12,41 с).

У стрибках в довжину Наталія-Вікторія Хамула стала третьою (5,79 м), Аліна Лістунова – четвертою (5,56 м).

Нагадаємо, що Яна Гладійчук виборола для України медаль у секторі стрибків з жердиною на турнірі серії Continental Tour в італійському Гроссето.

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