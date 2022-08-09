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Український легкоатлет виграв "бронзу" в стрибках у висоту на змаганнях в Угорщині

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Український легкоатлет виграв "бронзу" в стрибках у висоту на змаганнях в Угорщині

Фото: Associated Press

Представник України Андрій Проценко посів третє місце на турнірі Золотого континентального туру-2022 в угорському Секешфегерварі.

Для 34-річного уродженця Херсона це був сьомий старт у цьому літньому сезоні.

Проценко почав із невдалої спроби на 2.05 метра, проте переніс планку на 2.1 і подолав її з першого разу. Після ще однієї невдачі на 2.14 м українець знову перейшов одразу на наступну висоту – 2.18 м – і знову взяв її з першої спроби.

Після цього, Андрій намагався покращити результат завдяки більшій висоті, проте всі його спроби завершилися невдало. Тож, підсумковий результат Проценка - 2,18 м. Як наслідок, це дозволило йому посісти третє місце та здобути вже шосту медаль цього сезону.

Перемогу в цих змаганнях здобув італієць - Джанмарко Тамбері (2,24 м). "Срібло", своєю чергою, дісталося німцю - Тобіасу Потьє (2,24 м) .

  • Цього року Проценко вперше – з сьомої спроби – відібрався до фіналу чемпіонату світу й здобув дебютну "бронзову" медаль;
  • Також на рахунку Проценка – срібні медалі чемпіонату світу-2014 у приміщенні, чемпіонату Європи-2014 і Євро-2019 у приміщенні;
  • Його особистий рекорд у стрибках у висоту – 2.4 м (2014), а топрезультат цього сезону – 2.33 м (на чемпіонаті світу).

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