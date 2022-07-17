Український метальник молота встановив особистий рекорд сезону, але залишився без медалей ЧС з легкої атлетики

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в американському Юджині відбувся фінал у секторі метання молота, де Україну представляв Михайло Кохан.

21-річний український метальник молота у фіналі став сьомим із результатом 78,83 м.

Михайло Кохан показав свій найкращий результат поточного сезону, однак цього виявилося недостатньо для того, щоб поборотися за нагороди.

Перемогу здобув поляк Павел Файдек, який метнув молот на 81,98 м. Для нього це п'ятий поспіль титул чемпіона світу. Срібним призером став ще один представник Польщі Войцех Новіцкі - 81,03 м. "Бронза" дісталася норвежцю Ейвінду Генріксену - 80,87 м.

Зазначимо, що для для Кохана це другий дорослий чемпіонат світу в кар'єрі. На своїй дебютній планетарній першості українець став п'ятим.

Нагадаємо, двоє з трьох українок пробилися до фіналу чемпіонату світу з легкої атлетики в стрибках у висоту.

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