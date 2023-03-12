Український метальник молота з молодіжним рекордом сезону виборов "золото" Кубка Європи

Михайло Кохан став найкращим на змаганнях у Португалії.

Український метальник молота Михайло Кохан тріумфував на Кубку Європи в португальській Лейрії.

Наш 22-річний співвітчизник став найкращим у змаганнях серед спортсменів віком до 23 років. Кохан переміг з результатом 75,80 метра. Це світовий рекорд сезону на молодіжному рівні.

Друге місце посів поляк Давид Пілат (72,42 метра). Трійку призерів замкнув Галіл Їлмазер з Туреччини (70,45 метра).

Ця перемога стала для Кохана вже третьою в кар'єрі на Кубку Європи на молодіжному рівні. Раніше українець вигравав "золото" на змаганнях 2019-го та 2022 року.

Наразі українці з двома нагородами посідають друге місце на Кубку Європи з легкоатлетичних метань у Португалії. Раніше Михайло Брудін здобув "срібло" у метанні диска серед молоді з особистим рекордом 58,6 метра.

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