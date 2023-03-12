Український метальник молота з молодіжним рекордом сезону виборов "золото" Кубка Європи

Михайло Кохан став найкращим на змаганнях у Португалії.
Український метальник молота Михайло Кохан тріумфував на Кубку Європи в португальській Лейрії.
Наш 22-річний співвітчизник став найкращим у змаганнях серед спортсменів віком до 23 років. Кохан переміг з результатом 75,80 метра. Це світовий рекорд сезону на молодіжному рівні.
Друге місце посів поляк Давид Пілат (72,42 метра). Трійку призерів замкнув Галіл Їлмазер з Туреччини (70,45 метра).
Ця перемога стала для Кохана вже третьою в кар'єрі на Кубку Європи на молодіжному рівні. Раніше українець вигравав "золото" на змаганнях 2019-го та 2022 року.
Наразі українці з двома нагородами посідають друге місце на Кубку Європи з легкоатлетичних метань у Португалії. Раніше Михайло Брудін здобув "срібло" у метанні диска серед молоді з особистим рекордом 58,6 метра.
Читайте також:
Грузинський боєць UFC розбив російського ексчемпіона та прокричав "Слава Україні!" (відео)
19-річний український гімнаст завоював дві медалі на етапі Кубка світу в Баку
Харлан обурилася рішенням повернути росіян та білорусів до міжнародних змагань з фехтування