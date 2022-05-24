Український метальник молота здобув "золото" на турнірі у Франції

Легкоатлет Михайло Кохан став тріумфатором змагань у Понтуазі.

21-річний Кохан став єдиним з українців, хто виступив на турніру. Цікаво, що саме Михайло був головним претендентом на перемогу у метанні молота

Кохан показав результати 76,30 метрів . Друге місце посів француз Жан-Баптіст Брюкселль (70,82), бронзову медаль виграв ще один француз Ервен Абду (67,64).

На турнірі українець виконав усі шість успішних спроб, кожна з яких була далі 74 метрів. Конкуренти ж не змогли наблизитися до українця, і лише Брюкселлю у підсумку вдалося метнути молот далі за 70 метрів.

Зазначимо, що перед змаганнями у Франції Кохан здобув "срібло" на турнірі у Найробі, де він встановив особистий рекорд 2022 року (77,80), а також переміг у польських Сувалках. До абсолютного рекорду у 80,78 метрів українцеві не вистачає майже трьох метрів.

Кохан - чемпіон світу U18 (2017), чемпіон Європи у вікових категоріях U20 (2019) і U23 (2021), а також переможець Юнацьких Олімпійських ігор-2018.

На дебютній Олімпіаді-2020 зупинився у кроці від нагороди, посівши четверте місце.

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