Український надважковаговик сенсаційно переміг брата Тайсона Ф'юрі (відео)

Богдан Миронець здійснив апсет у поєдинку з двоюрідним братом "Циганського короля".

Український боксер надважкої ваги Богдан Миронець здобув сенсаційну перемогу над британцем Нейтеном Горманом, який є двоюрідним братом володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Поєдинок за участю українця відбувся в рамках боксерського шоу від компанії Wasserman Boxing в англійському Болтоні.

Миронець вважався абсолютним андердогом у бою з Горманом, але зумів створити сенсацію. Богдан забрав центр рингу та діяв першим номером. Українець легко рухався на ногах, успішно атакував джебом та вдало проводив комбінації, завдяки чому зміг перебоксувати більш габаритного опонента.

За підсумками восьмираундового бою, єдиний рефері, який працював на цьому поєдинку, віддав українцю мінімальну перемогу – 77:76.

Для 29-річного українця це восьма перемога (4 – нокаутом) на професійному рингу. Також у його пасиві одна поразка.

Горман зазнав третьої поразки у професійному боксі. У його послужному списку 19 перемог (3 – нокаутом).

Раніше повідомлялося, що легендарний Евандер Голіфілд несподівано змінив свою думку щодо переможця бою за "абсолюта" Усик – Ф'юрі.

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