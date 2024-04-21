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Український надважковаговик зазнав поразки від брата Тайсона Ф'юрі (відео)

Український надважковаговик зазнав поразки від брата Тайсона Ф'юрі (відео)

Костянтин Довбищенко поступився Г'юї Ф'юрі / Фото: twitter.com/gbm_sports

Костянтин Довбищенко не зумів подужати Г'юї Ф'юрі.

Український боксер надважкої ваги Костянтин Довбищенко поступився британцю Г'юї Ф'юрі, який є двоюрідним братом володаря пояса WBC Тайсона Ф'юрі.

Поєдинок відбувся в ніч проти 21 квітня на арені Magna Centre в англійському Ротеремі. 

Боксери пройшли всю передбачену дистанцію з шести раундів. Довбищенко намагався працювати першим номером, але британцю вдавалося уникати його ударів та влучати у відповідь.

У підсумку судді одноголосним рішенням зафіксували перемогу Ф'юрі (всі троє – 59:56).

Г'юї Ф'юрі – Костянтин Довбищенко: відео бою

Для брата Тайсона Ф'юрі це був перший поєдинок після майже трирічної перерви. До цього він востаннє виходив на ринг ще у жовтні 2021 року, коли переміг німця Крістіана Хаммера.

Довбищенко зазнав своєї 16-ї поразки на професійному рингу. Також у його активі 10 перемог (7 – нокаутом) та одна нічия.

У послужному списку Г'юї Ф'юрі 27 перемог (15 – нокаутом) і три поразки. Він є експретендентом на чемпіонський титул.

Раніше повідомлялося, що український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко ефектно розбив американця Вона Александера.

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