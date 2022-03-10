"Український народ ніколи не забуде, що з ним зробили": Гвардіола жорстко розкритикував НАТО та ЄС

"Український народ ніколи не забуде, що з ним зробили": Гвардіола жорстко розкритикував НАТО та ЄС

Іспанський спеціаліст шокований тим, що світові лідери ніяк не можуть зупинити розв'язану Путіним війну в Україні.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола висловився про повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

Іспанський фахівець засудив дії президента країни-агресорки Володимира Путіна, а також розкритикував світову спільноту, яка, на його думку, повинна вдаватися до більш рішучих кроків, аби зупинити війну в Україні.

"Велика світова драма полягає в тому, що деякі країни продовжують руйнуватися, бо одна людина вирішила, що невинних також слід знищити. Світ, як і раніше, мовчить, не люди встають, а уряди всього світу, які мали б ухвалити рішення або сказати, що цього не може бути.

Якщо це відбувається, це означає, що провал політики, провал економіки, провал усіх. Коли це трапляється, кількість ненависті, що генерується в майбутніх поколіннях... щоб виправити це, вам може знадобитися століття.

Український народ ніколи не забуде про те, що з ним зробили. Бути вдома, ходити до школи, їсти, вечеряти - за рішенням людини країна зруйнована.

Де НАТО? Де Сполучені Штати? Де Європейський Союз? Пізно намагатися знайти мирне рішення. Це синонім абсолютного провалу політичних організацій", - сказав Гвардіола в інтерв'ю larazon.es.

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