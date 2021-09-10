Непереможений українець відправив досвідченого росіянина у брутальний нокаут: вже в першому раунді (відео)

Непереможений українець відправив досвідченого росіянина у брутальний нокаут: вже в першому раунді (відео)

Чергова перемога 26-річного киянина.

Непереможений український боксер-суперваговик Владислава Сіренко здобув яскраву перемогу над росіянином Олександром Устіновим. Бій завершився кілька хвилин тому в Парижі.

Українець відправив суперника у брутальний нокаут вже в першому раунді. Владислав приголомшив росіянина правим хуком у щелепу, після чого той повис на канатах. Сіренко одразу ж добив Устінова, не давши тому прийти до тями.

B1 Boxing

B1 Boxing

B1 Boxing

26-річний Сіренко залишається непереможним на професійному ринзі. Для нього ця перемога стала 18-ю в кар'єрі (15 - нокаутом). У попередньому поєдинку Владислав нокаутував двоюрідного брата форварда мадридського "Реала" Каріма Бензема Невфеля Уату.

двоюрідного брата форварда мадридського "Реала" Каріма Бензема 44-річний Устінов провів на професійному ринзі 42-й поєдинок: здобув 36 перемог і зазнав 5 поразок. Попередній його бій проти американця Террела Джамала Вудса завершився внічию.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, тренер Сіренко розкрив плани на бій проти Устінова.

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