Український призер Олімпіади-2024 Ілля Ковтун змінює спортивне громадянство

Срібний призер Олімпійських ігор-2024 в Парижі у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева подали документи на отримання хорватського громадянства.

Про це повідомив головний тренер збірної Хорватії Владімір Маджаревич у коментарі виданню Jutarnji List.

За інформацією видання, Ковтун вже отримав дозвіл на виступи від федерації спортивної гімнастики Хорватії. Гімнасту залишилося отримати хорватський паспорт для того, щоб остаточно змінити спортивне громадянство.

"Ми подали документи до міністерства внутрішніх справ, і це (процес отримання громадянства – прим.) має піти за пришвидшеною процедурою. Є два варіанти: перший – він отримує громадянство, оскільки є топатлетом, необхідним хорватському спорту. Другий – як українець, що має особливі умови для отримання громадянства за пришвидшеною процедурою у Хорватії та ЄС. Сподіваємося, що вирішимо це питання за пришвидшеною процедурою, а потім наступний крок – реєстрація зміни громадянства у Світовій федерації гімнастики", – сказав тренер збірної Хорватії.

Якщо Ковтун остаточно змінить спортивне громадянство, то має два варіанти для дебюту за хорватську збірну. Якщо Україна дасть дозвіл, то він зможе представляти Хорватію вже 2025 року, зокрема на чемпіонатах Європи та світу. В іншому випадку Ілля повинен буде відбути річний "карантин" перед тим, як отримає право виступати за збірну Хорватії.

"Чекаємо на проблеми, бо Україна, очевидно, добровільно його не відпустить. Є різні варіанти, найгірший, що може статися, наскільки ми розуміємо – рік карантину та паузи від виступів у міжнародних змаганнях.

Ми готові до будь-чого. Він виступає на паралельних брусах у французькій, італійській, німецькій клубній лігах, де не треба прив'язки до національності, тож у нього точно буде достатньо змагальної практики. Єдине – він не зможе виступити на великих змаганнях накшталт Євро чи чемпіонату світу. Але якщо карантин і буде, то добре, що це станеться лише зараз, у перший рік після Олімпіади", – сказав Маджаревич.

Зазначимо, що Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався до України після Олімпіади в Парижі.

Нагадаємо, Ковтун на Олімпіаді-2024 виборов "срібло" у вправах на паралельних брусах. Це його перша олімпійська медаль у кар'єрі. Також він двічі ставав четвертим на Іграх у Парижі – у вільних вправах та в особистому багатоборстві. Крім того, Ілля посів п'яте місце у складі збірної України у командному багатоборстві.

Ігри в Парижі стали вже другою Олімпіадою в кар'єрі Ковтуна. На дебютних для себе Іграх у Токіо 2021 року він посів 11-те місце в особистому багатоборстві та став сьомим у команді.

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