Український призер Паралімпіади-2020 знову відмовився стати поруч з росіянами на п'єдесталі

Український призер Паралімпіади-2020 знову відмовився стати поруч з росіянами на п'єдесталі

Ігор Цвєтов вдруге продемонстрував свою принципову позицію в Токіо.

Український легкоатлет Ігор Цвєтов, який раніше відмовився від спільного фото з російськими спортсменами на п'єдесталі пошани Паралімпіади в Токіо, повторив свій жест.

4 вересня Цвєтов став дворазовим призером Ігор у столиці Японії, здобувши "срібло" у бігу на 200 метрів. Компанію на п'єдесталі українцю повинні були скласти легкоатлети з ПКР (через допінговий скандал Росія позбавлена назви країни на Олімпіадах та Паралімпіадах - прим.) Дмитро Сафронов і Артем Калашян.

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Проте українець знову показав свою тверду громадянську позицію та не став поруч з російськими атлетами для традиційної спільної фотографії. Раніше Цвєтов пояснив свій вчинок "повагою до України".

"Це любов до батьківщини. У нього вона так обчислюється, а у мене вона обчислюється золотими медалями", - прокоментував вчинок українського паралімпійця Сафронов в інтерв'ю ТАСС.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту. У скарбничці "синьо-жовтих" вже 97 медалей: 24 золотих, 46 срібних і 27 бронзових. Україна посідає п'яте місце в медальному заліку.

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