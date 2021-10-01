Українській призерці Олімпіади-2020, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували автомобіль (фото)

Талановита спортсменка отримала ще один неочікуваний презент.

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020, українська борчиня Ірина Коляденко отримала подарунок за своє досягнення на змаганнях у столиці Японії.

Асоціація вільної боротьби України подарувала 22-річній спортсменці автомобіль з літерами її прізвища замість стандартного номера.

⚡️Асоціація вільної боротьби України подарувала ірпінчанці, бронзовій призерці Олімпіади в Токіо Ірині Коляденко автомобіль. Опубліковано Антоном Головенком Середа, 29 вересня 2021 р.

У коментарях уболівальники схвально оцінили жест борцівської асоціації:

Це круто! Треба заохочувати спортсменів, які прославляють Україну

Супер! Вітаю нашу юну олімпійську чемпіонку та дуже радію за Ірину. Так тримати. До нових вершин і досягнень

Це дуже добре, коли відзначають старання і заслуги. Вітаю!

Раніше повідомлялося, що за свій виступ на Олімпіаді в Токіо Коляденко отримала від керівництва Київської області квартиру в Ірпені, але вирішила подарувати її своєму тренеру Володимиру Яременку. Після цього Ірині подарували ще одну квартиру.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання