Українській призерці Олімпіади-2020, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували автомобіль (фото)

Талановита спортсменка отримала ще один неочікуваний презент.
Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020, українська борчиня Ірина Коляденко отримала подарунок за своє досягнення на змаганнях у столиці Японії.
Асоціація вільної боротьби України подарувала 22-річній спортсменці автомобіль з літерами її прізвища замість стандартного номера.
⚡️Асоціація вільної боротьби України подарувала ірпінчанці, бронзовій призерці Олімпіади в Токіо Ірині Коляденко автомобіль.Опубліковано Антоном Головенком Середа, 29 вересня 2021 р.
У коментарях уболівальники схвально оцінили жест борцівської асоціації:
- Це круто! Треба заохочувати спортсменів, які прославляють Україну
- Супер! Вітаю нашу юну олімпійську чемпіонку та дуже радію за Ірину. Так тримати. До нових вершин і досягнень
- Це дуже добре, коли відзначають старання і заслуги. Вітаю!
Раніше повідомлялося, що за свій виступ на Олімпіаді в Токіо Коляденко отримала від керівництва Київської області квартиру в Ірпені, але вирішила подарувати її своєму тренеру Володимиру Яременку. Після цього Ірині подарували ще одну квартиру.