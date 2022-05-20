Український шахіст буде боротися за посаду президента ФІДЕ з росіянином Дворковичем

Український шахіст буде боротися за посаду президента ФІДЕ з росіянином Дворковичем

Українець Андрій Баришполець балотується на пост президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ).

Український шахіст слідом за чинним головою організації росіянином Аркадієм Дворковичем вирішив взяти участь у виборах президента ФІДЕ.

Про це Баришполець заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Репутація ФІДЕ – головна причина того, що організація зазнає систематичних невдач у цьому напрямку і їй потрібна підтримка з боку авторитарних урядів. Двадцять три роки президентства Кірсана Ілюмжинова сформували імідж ФІДЕ як службовця політичних інтересів, корумпованої та погано фінансованої організації. І хоча нинішній команді вдалося зробити управління ФІДЕ прозорішим і відкритим, політична та фінансова залежність ФІДЕ від російської влади більш ніж очевидна", - зазначив він.

Українець пояснив, чому саме він гідний обіймати цю посаду.

"Шаховий світ і я особисто чекав на гідного кандидата; того, хто представлятиме інтереси шахів, а не свої власні. Бажаючи виправити репутацію ФІДЕ, я висунув свою кандидатуру на пост президента Міжнародної шахової федерації. Мої принципи такі: нетерпимість до корупції у будь-яких формах, ФІДЕ служить шахам, а не чиїмось політичним інтересам, прагнення до максимальної прозорості та відкритості, прихильність до глобальної інтеграції, дотримання демократичних, ліберальних засад, а також принципів корпоративного управління", - підкреслив Баришполець.

Вибори президента ФІДЕ відбудуться 7-8 серпня цього року в індійському місті Ченнаї у рамках конгресу федерації. Дворкович очолює організацію з 3 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, що під керівництвом Дворковича Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) дозволила росіянам та білорусам виступати під прапором організації до 31 грудня 2022 року.

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