Український штовхальник ядра з національним рекордом виграв "бронзу" на чемпіонаті Європи-2023

Це перша медаль України на континентальній першості з легкої атлетики.

Збірна України завоювала першу медаль на чемпіонаті Європи-2023 з легкої атлетики у приміщенні, що триває у Стамбулі (Туреччина). Роман Кокошко виборов "бронзу" у штовханні ядра.

В останній спробі 26-річний українець штовхнув ядро на 21,84 метра.

Своїм виступом Кокошко не лише показав найкращий результат у кар'єрі, а й встановив новий рекорд України: попереднє досягнення він перевершив на один сантиметр.

"Золото" континентальної першості здобув італієць Зане Вейр (22,06 метра), срібним призером став чех Томаш Штанек (21,90 метра).

Це перша медаль для України у штовханні ядра на чемпіонатах Європи за 29 років.

На ЧЄ-2023 продовжують виступати українські спортсмени та пртендувати на нагороди. Так, до фіналу зі стрибків у висоту вийшли одразу три українки – Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник. Кваліфікацію в чоловічих стрибках у висоту подолав Андрій Проценко.

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