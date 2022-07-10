Український силань вдруге поспіль став чемпіоном Strongman Classic і закликав донатити на ЗСУ

Український стронгмен Олексій Новіков здобув перемогу на змаганнях Strongman Classic, що відбулися в Лондоні.
26-річний спортсмен з України набрав 54 бали в загальному заліку, випередивши найближчого суперника - канадця Мітчелла Гупера - на 12 балів. Третє місце посів американець Еван Сінглтон (41,5 бала).
The Strongman Classic 2022— GIANTS LIVE STRONGMAN (@GiantsLiveWSM) July 9, 2022
Oleksii Novikov
Mitchell Hooper
Evan Singleton
The crowd were electric!!! ⚡️
Thank you all so much for your amazing support! pic.twitter.com/OmixhAyiV0
Змагання складалися з п'яти етапів: підйому гантелей / дамблу (де неофіційний світовий рекорд - 153 кг - належить Новікову), "воріт Геркулеса" (спортсмени повинні за допомогою ланцюгів утримати два стовпи), "прогулянки фермера" з вантажем, тяги акселя та підйом каміння на п'єдестал.
The Strongman Classic 2022— GIANTS LIVE STRONGMAN (@GiantsLiveWSM) July 9, 2022
2 x Champion ✌️
Oleksii Novikov pic.twitter.com/wDwWxi3Tlz
Новіков став переможцем Strongman Classic вдруге поспіль. Торік українцю також вдалося посісти перше місце на цих змаганнях.
Після перемоги Олексій у себе в Instagram закликав фанів жертвувати гроші захисникам України, які воюють проти російських окупантів.
"Найкраще привітання для мене - це донат для пацанів", - написав стронгмен.
Від початку повномасштабного російського вторгнення Новіков активно займається волонтерством, а свої призові зі змагань жертвує на потреби української армії.
- Минулого року Олексій захистив звання найсильнішої людини планети, яке виборов у листопаді 2020 року в США, піднявши майже 540 кілограмів на пів метра над землею. Він став наймолодшим спортсменом світу, якому вдалося завоювати цей титул.
- Новіков - другий український силань-чемпіон планети після Василя Вірастюка, який перемагав 2004 року.
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