Український силань вдруге поспіль став чемпіоном Strongman Classic і закликав донатити на ЗСУ

Український стронгмен Олексій Новіков здобув перемогу на змаганнях Strongman Classic, що відбулися в Лондоні.

26-річний спортсмен з України набрав 54 бали в загальному заліку, випередивши найближчого суперника - канадця Мітчелла Гупера - на 12 балів. Третє місце посів американець Еван Сінглтон (41,5 бала).

The Strongman Classic 2022

Oleksii Novikov

Mitchell Hooper

Evan Singleton

The crowd were electric!!! ⚡️

Thank you all so much for your amazing support! pic.twitter.com/OmixhAyiV0 — GIANTS LIVE STRONGMAN (@GiantsLiveWSM) July 9, 2022

Змагання складалися з п'яти етапів: підйому гантелей / дамблу (де неофіційний світовий рекорд - 153 кг - належить Новікову), "воріт Геркулеса" (спортсмени повинні за допомогою ланцюгів утримати два стовпи), "прогулянки фермера" з вантажем, тяги акселя та підйом каміння на п'єдестал.

The Strongman Classic 2022

2 x Champion ✌️

Oleksii Novikov pic.twitter.com/wDwWxi3Tlz — GIANTS LIVE STRONGMAN (@GiantsLiveWSM) July 9, 2022

Новіков став переможцем Strongman Classic вдруге поспіль. Торік українцю також вдалося посісти перше місце на цих змаганнях.

Після перемоги Олексій у себе в Instagram закликав фанів жертвувати гроші захисникам України, які воюють проти російських окупантів.

"Найкраще привітання для мене - це донат для пацанів", - написав стронгмен.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Новіков активно займається волонтерством, а свої призові зі змагань жертвує на потреби української армії.

Минулого року Олексій захистив звання найсильнішої людини планети , яке виборов у листопаді 2020 року в США, піднявши майже 540 кілограмів на пів метра над землею. Він став наймолодшим спортсменом світу, якому вдалося завоювати цей титул.

, яке виборов у листопаді 2020 року в США, піднявши майже 540 кілограмів на пів метра над землею. Він став наймолодшим спортсменом світу, якому вдалося завоювати цей титул. Новіков - другий український силань-чемпіон планети після Василя Вірастюка, який перемагав 2004 року.

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