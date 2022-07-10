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Український силань вдруге поспіль став чемпіоном Strongman Classic і закликав донатити на ЗСУ

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Український силань вдруге поспіль став чемпіоном Strongman Classic і закликав донатити на ЗСУ

Фото: instagram.com/novikov_strong_wsm

Український стронгмен Олексій Новіков здобув перемогу на змаганнях Strongman Classic, що відбулися в Лондоні.

26-річний спортсмен з України набрав 54 бали в загальному заліку, випередивши найближчого суперника - канадця Мітчелла Гупера - на 12 балів. Третє місце посів американець Еван Сінглтон (41,5 бала).

Змагання складалися з п'яти етапів: підйому гантелей / дамблу (де неофіційний світовий рекорд - 153 кг - належить Новікову), "воріт Геркулеса" (спортсмени повинні за допомогою ланцюгів утримати два стовпи), "прогулянки фермера" з вантажем, тяги акселя та підйом каміння на п'єдестал.

Новіков став переможцем Strongman Classic вдруге поспіль. Торік українцю також вдалося посісти перше місце на цих змаганнях.

Після перемоги Олексій у себе в Instagram закликав фанів жертвувати гроші захисникам України, які воюють проти російських окупантів.

"Найкраще привітання для мене - це донат для пацанів", - написав стронгмен.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Новіков активно займається волонтерством, а свої призові зі змагань жертвує на потреби української армії.

  • Минулого року Олексій захистив звання найсильнішої людини планети, яке виборов у листопаді 2020 року в США, піднявши майже 540 кілограмів на пів метра над землею. Він став наймолодшим спортсменом світу, якому вдалося завоювати цей титул.
  • Новіков - другий український силань-чемпіон планети після Василя Вірастюка, який перемагав 2004 року.

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