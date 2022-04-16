Український скелетоніст - про сміливий вчинок на ОІ-2022: якщо у країні війна, то немає ніякого сенсу у наших виступах

Український скелетоніст - про сміливий вчинок на ОІ-2022: якщо у країні війна, то немає ніякого сенсу у наших виступах

Гераскевич висловив свою позицію ще до початку повномасштабного вторгнення.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який влаштував мовчазний протест на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні, розповів, що цей вчинок не був спонтанним.

Після свого виступу в останньому кваліфікаційному заїзді спортсмен підійшов до камер і продемонстрував напис на плакаті з синьо-жовтим прапором "No war in Ukraine" ("Ні війні в Україні").

"Хотіли, щоб весь світ побачив, що ми мирна держава, ні з ким не хочемо воювати, а хочемо мирного неба над головою та яскравого майбутнього для нашого покоління. Тому така думка з'явилася до Олімпійських ігор. Насправді не очікували, що буде така велика увага до нас. Адже ти звичайний спортсмен, займаєшся своєю справою, не думаєш про те, що можеш якось вплинути на світову ситуацію", – розповів Гераскевич в інтерв'ю для 24 каналу.

Спортсмен зазначив, що не боявся можливої дискваліфікації.

"Якби мене дискваліфікували, але не було б війни, то для мене це буде набагато важливіше, тому що це життя людей. Ми займаємося спортом, щоб представляти Україну, але якщо у країні війна, то немає ніякого сенсу в цьому.

Ми йшли на цей ризик. Там нічого не було політичного, це заклик до миру. Я не згадував у своєму зверненні ніяку державу. І у всіх інтерв'ю говорю тільки про нашу країну, про те що ми хочемо миру в Україні. На злодії й шапка горить, є такий вираз, тому з усього світу ми отримуємо підтримку. А зі східної сторони – погрози, на кшталт: “що ти взагалі там робиш”, “нащо ти то зробив”. Ми йшли на ризик, але це важливіше. Війна це жах, ми хочемо, аби був мир в Україні", – зазначив Гераскевич.

Нагадаємо, що знаменитий український біатлоніст Андрій Дериземля прокоментував звинувачення на свою адресу в тому, що він виїхав за кордон після початку повномасштабного російського вторгнення.

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