"Український спорт відкидається на 10 років назад": Світоліна обурилася допуском росіян і білорусів до US Open

"Український спорт відкидається на 10 років назад": Світоліна обурилася допуском росіян і білорусів до US Open

Зірка українського тенісу Еліна Світоліна висловилася щодо рішення Асоціації тенісу США (USTA) дозволити російським і білоруським гравцям виступити на US Open-2022 у нейтральному статусі.

У вівторок, 14 червня, USTA повідомила, що тенісисти країн-агресорок зможуть взяти участь у цьогорічному розіграші US Open, незважваючи на повномасштабне російське вторгнення до України.

Свою незгоду з рішенням організації висловила Еліна Світоліна, яка активно підтримує рідну країну в боротьбі з російськими загарбниками.

"Це рішення USTA, вони вирішили піти цим шляхом. Не підтримую його, бо вважаю, що вони повинні були зробити більш серйозні кроки. Наш український спорт відкидається щонайменше на 10 років назад, бо вся інфраструктура пошкоджена або повністю знищена.

Я можу вам назвати багато-багато факторів, які можуть зіграти роль у рішенні не давати російським і білоруським гравцям змагатися. Для нас було не зовсім зрозуміло, чому ми не отримали від них (російських та білоруських тенісистів - прим.) підтримки. Відчуваю, що це створило між нами напруженість", - наводить слова Світоліної видання Reuters.

До слова, Wimbledon-2022 став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь у особистих змаганнях. У відповідь міжнародні тенісні організації - ATP, WTA і ITF - заступилися за спортсменів країн-агресорок і позбавили Wimbledon рейтингових очок.

А от інший турнір Великого шолома - Roland Garros - дозволив брати участь у турнірі російським і білоруським тенісистам під нейтральним прапором.

Нагадаємо, нещодавно Світоліна вперше за 10 років втратила статус першої ракетки України. Еліна вирішила взяти паузу в кар'єрі. 27-річна українка вагітна та чекає на дитину від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

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