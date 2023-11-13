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Український спортсмен втік зі збірної після чемпіонат світу у Європі, щоб уникнути мобілізації

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Український спортсмен втік зі збірної після чемпіонат світу у Європі, щоб уникнути мобілізації

Артур Білан / Фото instagram.com/artur_bilan

Артур Білан заявив, що не хоче повертатися додому, бо вже отримав дві повістки.

Професійний рибалка Артур Білан втік із розташування збірної України після виступу на Чемпіонаті світу з вуличної риболовлі в Італії.

Про це повіомив лідер української команди Данило Лясов на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши скріншоти переписки з Артуром.

Артур Білан у повідомленні скаржиться на те, що боїться повертатися додому, бо вже отримав дві повістки і "не має можливості вирішити це питання", давно не бачився з братом і "хоче мирного життя" для своїх дитини й дружини.

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Лясов з сарказмом прокоментував вчинок свого тепер уже колишнього партнера по команді: "Артур Білан після невдалого виступу на ЧС у складі збірної України ухвалив "такоє тяжолоє рєшеніє". Поки всі спали та відпочивали перед дорогою додому".

Артур Білан / Фото instagram.com/artur_bilan / ©
Артур Білан / Фото instagram.com/artur_bilan

Раніше повідомлялося, що щодня незаконно виїхати з України намагаються десятки чоловіків.

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Дата публікації
Перегляди
1081
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