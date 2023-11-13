Український спортсмен втік зі збірної після чемпіонат світу у Європі, щоб уникнути мобілізації

Артур Білан заявив, що не хоче повертатися додому, бо вже отримав дві повістки.

Професійний рибалка Артур Білан втік із розташування збірної України після виступу на Чемпіонаті світу з вуличної риболовлі в Італії.

Про це повіомив лідер української команди Данило Лясов на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши скріншоти переписки з Артуром.

Артур Білан у повідомленні скаржиться на те, що боїться повертатися додому, бо вже отримав дві повістки і "не має можливості вирішити це питання", давно не бачився з братом і "хоче мирного життя" для своїх дитини й дружини.

Лясов з сарказмом прокоментував вчинок свого тепер уже колишнього партнера по команді: "Артур Білан після невдалого виступу на ЧС у складі збірної України ухвалив "такоє тяжолоє рєшеніє". Поки всі спали та відпочивали перед дорогою додому".