Український спортсмен втік зі збірної після чемпіонат світу у Європі, щоб уникнути мобілізації

Артур Білан заявив, що не хоче повертатися додому, бо вже отримав дві повістки.
Професійний рибалка Артур Білан втік із розташування збірної України після виступу на Чемпіонаті світу з вуличної риболовлі в Італії.
Про це повіомив лідер української команди Данило Лясов на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши скріншоти переписки з Артуром.
Артур Білан у повідомленні скаржиться на те, що боїться повертатися додому, бо вже отримав дві повістки і "не має можливості вирішити це питання", давно не бачився з братом і "хоче мирного життя" для своїх дитини й дружини.
Лясов з сарказмом прокоментував вчинок свого тепер уже колишнього партнера по команді: "Артур Білан після невдалого виступу на ЧС у складі збірної України ухвалив "такоє тяжолоє рєшеніє". Поки всі спали та відпочивали перед дорогою додому".
Раніше повідомлялося, що щодня незаконно виїхати з України намагаються десятки чоловіків.
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