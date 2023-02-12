Український стрибун із трампліна виграв історичне "золото" на етапі Континентального кубка

Український стрибун з трампліна Євген Марусяк здобув перемогу на етапі Континентального Кубка в німецькому Клінгенталі.

22-річний українець (266,4 бала) завдяки стрибкам на 138 та 135,5 метра на 17,2 бала випередив найближчого переслідувача, швейцарця Ремо Імхофа.

Трійку призерів замкнув норвежець Бенджамін Ествольд (247,6 бала).

Для Марусяка це перша в кар'єрі перемога на такому рівні. Більше того, Євген став першим в історії українцем, якому вдалося перемогти на Континентальному кубку.

Попереднім найкращим результатом України на Континентальному кубку було шосте місце Володимира Гливка 1996 року.

Зазначимо, що напередодні Марусяк посів сьоме місце на першому етапі в Клінгенталі. Це стало другим найкращим результатом в історії українських стрибків на Континентальному кубку – других за престижністю у світі змаганнях серед стрибунів з трампліна.

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