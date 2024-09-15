Український стрибун у висоту виборов "срібло" у фіналі Діамантової ліги-2024

Український стрибун у висоту Олег Дорощук став срібним призером фіналу Діамантової ліги-2024, який відбувся у бельгійському Брюсселі.

23-річний українець посів друге місце, з першої спроби підкоривши висоту 2,31 метра. Тим самим Дорощук повторив особистий рекорд.

У своєму дебютному фіналі Діамантової ліги в кар'єрі Олег поступився лише італійцю Джанмарко Тамбері, який з третьої спроби взяв висоту 2,34 метра.

Бронзовим призером став став південнокореєць Ву Санхьок з результатом 2,25 метра.

Діамантова ліга. Фінал. Брюссель. Стрибки у висоту, чоловіки

1. Джанмарко Тамбері (Італія) – 2,34 м

2. Олег Дорощук (Україна) – 2,31

3. Ву Санхьок (Південна Корея) – 2,25

Зазначимо, що Дорощук на Олімпіаді-2024 в Парижі з особистим рекордом став шостим у фіналі, підкоривши планку на висоті 2,31 метра.

Раніше повідомлялося, що Україна виборола подвійний подіум у жіночих стрибках у висоту у фіналі Діамантової ліги-2024. Ярослава Магучіх здобула "золото", а Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою.

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