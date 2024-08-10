Український стрибун у висоту з особистим рекордом став шостим у фіналі на Олімпіаді-2024

У суботу, 10 серпня, відбувся фінал у чоловічих стрибках у висоту на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Україну в ньому представляв один легкоатлет – Олег Дорощук. 23-річний спортсмен з Кропивницького посів шосте місце.

Дорощук з першої спроби взяв висоту 2,17 метра та 2,22 метра, а потім з другої спроби 2,27 метра. Планку на висоті 2,31 метра він підкорив з другої спроби, встановивши новий особистий рекорд у кар'єрі.

Після цього у секторі залишилося лише шість спортсменів, які продовжили боротись за нагороди. Планку було встановлено на висоті 2,34 метра, яку Дорощук із трьох спроб взяти не зумів.

Цікаво, що олімпійський чемпіон Токіо-2020 італієць Джанмарко Тамбері вибув у фіналі вже на висоті 2,27 метра, не взявши її з жодної з трьох спроб. Через проблеми з нирками його участь у фіналі була під питанням.

Ще двоє українців Владислав Лавський і Андрій Проценко не зуміли пробитися до фіналу на Олімпіаді-2024, завершивши виступи у кваліфікації.

Зазначимо, що у жіночих стрибках у висоту на Олімпіаді-2024 українські спортсменки вибороли одразу дві медалі: Ярослава Магучіх завоювала "золото", а Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою.

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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Станом на зараз українські спортсмени виграли на ОІ-2024 одинадцять нагород: три золоті, чотири срібні та чотири бронзові.

"Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Кількість здобутих Україною медалей точно збільшиться сьогодні ввечері, 10 серпня, адже борчиня вільного стилю Ірина Коляденко проведе сутичку за "золото". Днем раніше вона пробилася до фіналу та гарантувала собі щонайменше "срібло".

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