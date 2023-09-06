Український стрибун у висоту з рекордом тріумфував на престижному турнірі у Швейцарії

Український стрибун у висоту Андрій Проценко став переможцем турніру Світового легкоатлетичного континентального туру Gala di Castelli, який відбувся у швейцарській Беллінцоні.

35-річний уродженець Херсона став єдиним, хто з першої спроби взяв висоту 2,24 метра.

Окрім нього, ця висота підкорилася ще чотирьом спортсменам, проте кожен з них використав більше спроб для її взяття. Таким чином, саме Проценко здобув золоту нагороду.

Друге місце розділили поляк Норберт Кобєльскі й італієць Стефано Соттіле. Чинний чемпіон світу та переможець Олімпійських ігор-2020, італієць Джанмарко Тамбері став четвертим. Замкнув топ-5 грек Антоніос Мерлос.

Ба більше, підкоривши висоту 2,24 метра, Проценко встановив новий рекорд турніру у Беллінцоні. Наш співвітчизник також намагався подолати планку 2,28 метра, але це йому не вдалося.

Цікаво, що тепер українцям належать рекорди змагань у Беллінцон як серед чоловіків, так і серед жінок. Раніше 2019 року Ірина Геращенко перемогла на цьому турнірі з результатом 1,94 метра та ділить звання рекордсменки з норвежкою Ханне Хаугланд.

Раніше повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх з особистим рекордом сезону виграла "золото" на етапі Діамантової ліги у китайському Сямені.

Читайте також:

Повернувся з-за кордону, щоб захищати батьківщину: на війні з Росією загинув український легкоатлет

Магучіх здобула для України перше "золото" ЧС з легкої атлетики за останні 10 років (відео)

Бех-Романчук принесла Україні першу медаль чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики (відео)