Український стрибун у висоту завоював другу поспіль медаль на етапі Континентального туру

Олег Дорощук став срібним призером змагань у чеському Густопече.

Український стрибун у висоту Олег Дорощук виборов "срібло" на етапі Континентального туру в чеському Густопече.

23-річний українець завершив змагання з результатом 2,28 метра. Він поступився лише Ву Санхьоку з Республіки Корея, який стрибнув на 2,31 метра.

"Бронзу" здобув японець Рьоїті Акамацу, якому підкорилася висота 2,25 метра.

Крім Дорощука, у змаганні брали участь ще два українці – Дмитро Нікітін та Вадим Кравчук. У підсумку Нікітін посів шосте місце (2,25 метра), а Кравчук став восьмим (2,22 метра).

Це друга поспіль медаль для Дорощука на міжнародних змаганнях цього сезону. Раніше він здобув "срібло" на етапі Континентального туру в чеському Тржинці, де Нікітін став бронзовим призером.

Зазначимо, що минулого сезону Дорощук виборов "срібло" у фіналі Діамантової ліги, підкоривши планку на висоті 2,31 метра. Із цим же результатом Олег став шостим у фіналі Олімпіади-2024 в Парижі.

Раніше повідомлялося, що чинна олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх здобула "золото" на своєму першому турнірі сезону-2025.

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