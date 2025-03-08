Український стрибун у висоту здобув "золото" Євро-2025 з легкої атлетики у приміщенні (відео)

Олег Дорощук з особистим рекордом став чемпіоном Європи зі стрибків у висоту.

Українець Олег Дорощук виборов золоту медаль чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні, який триває в нідерландському Апелдорні.

У фіналі 23-річний уродженець Кропивницького з першої спроби взяв висоту 2,34 метра, встановивши особистий рекорд і найкращий результат сезону в світі.

Це перше в історії України "золото" у чоловічих стрибках у висоту на чемпіонатах Європи у приміщенні.

Крім Дорощука, у фіналі також виступив ще один українець – Дмитро Нікітін, який з результатом 2,26 метра посів 5-те місце.

Євро-2025 у приміщенні. Стрибки у висоту (чоловіки), фінал

1. Олег Дорощук (Україна) – 2,34 м

2. Ян Штефала (Чехія) – 2,29 м

3. Маттео Сіолі (Італія) – 2,29 м

4. Мануель Ландо (Італія) – 2,26 м

5. Дмитро Нікітін (Україна) – 2,26 м

Минулого сезону Дорощук виборов "срібло" у фіналі Діамантової ліги, підкоривши планку на висоті 2,31 метра. Із цим же результатом Олег став шостим у фіналі Олімпіади-2024 в Парижі.

Зазначимо, що фінал жіночих стрибків у висоту на Євро-2025 у приміщенні відбудеться у неділю, 9 березня, початок – о 18:05 за київським часом. Україну в ньому представлятиме чинна олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх.

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