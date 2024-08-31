Український стрибун у висоту зійшов на п'єдестал на другому поспіль етапі Діамантової ліги

Український стрибун у висоту Олег Дорощук став бронзовим призером етапу Діамантової ліги в Римі (Італія).

23-річний українець розділив третє місце з олімпійським чемпіоном Токіо-2020 італійцем Джанмарко Табмері. Обидва спортсмени з другої спроби взяли висоту 2,27 метра, але не впоралися з висотою 2,30 метра.

Переможцем змагань став південнокореєць Ву Санхьок з результатом 2,30 метра. У боротьбі за "золото" він завдяки меншій кількості спроб обійшов Ромейна Бекфорда з Ямайки, якому дісталося "срібло".

Для Дорощука це друга поспіль медаль на етапах Діамантової ліги. 25 серпня він також здобув "бронзу" на змаганнях у польській Сілезії.

Нагадаємо, Дорощук на Олімпіаді-2024 в Парижі з особистим рекордом став шостим у фіналі, підкоривши планку на висоті 2,31 метра.

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