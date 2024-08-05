Український стрілець Коростильов на другій поспіль Олімпіаді зупинився поруч із п'єдесталом

Українець Павло Коростильов посів п'яте місце у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У фіналі 26-річний Коростильов вибув у п'ятому раунді. Після чотирьох раундів український спортсмен мав 14 очок і йшов на другій позиції, але у п'ятому раунді влучив лише два постріли з п'яти, внаслідок чого достроково завершив боротьбу за медаль.

"Золото" в цій дисципліні здобув китаєць Лі Юехун, срібним призером став Чо Йон Дже з Південної Кореї, а "бронзу" отримав Ван Шіньджіє з Китаю.

Коростильов – чемпіон світу 2022 року зі стрільби зі стандартного пістолета та чемпіон Європейських ігор у міксті.

Павло на других поспіль Олімпійських іграх зупинився поруч із п'єдесталом. На Олімпіаді-2020 у Токіо, яка через пандемію коронавірусу відбулася 2021 року, він став четвертим у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м. Тоді українець віддав медаль останнім пострілом.

У стрільбі зі швидкісного пістолета на 25 м він став дев'ятим у Токіо-2020 та 16-м у Ріо-2016.

Зазначимо, що для України це був останній фінал Олімпіади-2024 у кульовій стрільбі. У цьому виді спорту маємо одну медаль на ОІ-2024: Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів.

Загалом Україна вже виборола шість медалей на ОІ-2024: дві золоті, одну срібну та три бронзові.

Ще одну нагороду, щонайменше срібну, Україні гарантував боксер Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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