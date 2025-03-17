Український стронгмен установив новий світовий рекорд: емоційне відео

Титулований український стронгмен Олексій Новіков установив новий світовий рекорд.

Під час змагань першого етапу Кубка світу в іспанській Барселоні 29-річний українець у 18-дюймовій становій тязі (тяга від рівня коліна) потягнув 550 кг.

Новіков став переможцем турніру, третє місце посів ще один український стронгмен Валерій Газаєв.

Встановлення нового світового рекорду Олексій відсвяткував емоційно, одразу піднявши над головою прапор України.

"Рекорд встановлено. Дякую всім, хто допомагав, хто вболівав, всім дякую, це було круто, я отримав багато емоцій і радий був розділити з всіма вами. Дякую за привітання, дуже приємно, всі хто вірили та підтримували на всьому шляху також дякую. Що ще можу сказати, вітаю всіх нас із подією в спорті – новий рекорд світу для фанів спорту.

Вітаю всіх українців, ще один рекорд до української скриньки. І вітаю всіх близьких. Останній рік видався складним і ви весь час зі мною підтримуєте, і це наша перемога. Дякую всім партнерам за свято спорту", – написав Новіков у себе в Instagram.

Додамо, що Новіков є володарем титулу "Найсильніша людина світу 2020 року". Олексій – другий український силань-чемпіон планети після Василя Вірастюка, який перемагав 2004 року

Від початку повномасштабного російського вторгнення Новіков активно займається волонтерством, а свої призові зі змагань жертвує на потреби української армії.

Раніше повідомлялося, що 17-річна українка виграла дебютне в кар'єрі "золото" Гран-прі з фехтування.

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