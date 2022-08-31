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Український талант "Динамо", за яким стежить низка клубів АПЛ, потрапив до списку найперспективніших футболістів світу 2022 року

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Український талант "Динамо", за яким стежить низка клубів АПЛ, потрапив до списку найперспективніших футболістів світу 2022 року

Фото: ФК Динамо Київ

Гравець київського "Динамо" Ілля Забарний увійшов до переліку 250 найперспективніших футболістів планети.

Так, 19-річний центральний захисник увійшов до рейтингу Міжнародного центру спортивних досліджень зі Швейцарії (CIES), який визначає найперспективніших молодих гравців світу.

У списку футболістів 2002 року народження українець посідає 18-е місце з рейтингом 77.6. Рейтинг сформували на основі середнього рівня матчу, в якому брали участь гравці, врахували ігровий час та показники ефективності порівняно з одноклубниками.

Зазначається, що в списку футболістів 2000 року народження лідирує Вінісіус Жуніор із "Реалу" (100.0), 2001-го – Букайо Сака з "Арсеналу" (92.4), 2002-го – Йошко Гвардіол з РБ "Лейпциг" (94), 2003-го - Джуд Беллінгем із "Боруссії" (91.5) та 2004-го – Гаві з "Барселони" (93.2).

Забарний наразі користується неабиякою популярністю серед клубів АПЛ. Так, українцем цікавляться "Вест Гем", "Евертон", "Брентфорд" та "Челсі".

  • Цього сезону на рахунку Забарного сім матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах;
  • Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Забарного в 15 мільйонів євро, а його чинний контракт із киянами розрахований до середини 2026 року.

Раніше розповідалося про те, що Забарний потрапив до списку претендентів на премію Golden Boy-2022.

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